Mario Kart 8 Deluxe: la scienza ha determinato la build migliore tra le più di 700.000 possibili

Mario Kart 8 Deluxe consente più di 700.000 combinazioni per la personalizzazione dei piloti e dei Kart. 703.560 per la precisione. La scienza ora ha determinato quale tra queste sia la build migliore in assoluto.

A occuparsi dello studio, che probabilmente non gli frutterà il Nobel ma a noi è piaciuto molto lo stesso, è stato lo scienziato Antoine Mayerowitz, che ha rilevato non solo il numero complessivo di build disponibili, ma anche quante tra queste sono sostanzialmente identiche, riducendo considerevolmente il numero di quelle prese in esame, che si sono ridotte a 25.704.

Da qui Mayerowitz, con l'aiuto degli studi di Vilfredo Pareto, ha determinato quali sono i personaggi più veloci: Bowser e Wario, però limitati dall'accellerazione dei loro veicoli, e altre informazioni, raggiungendo infine a determinare un solo nome: Peach gatta, sostituibile con una villager femmina, la ragazza Inkling o Diddy Kong.