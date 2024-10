Mario & Luigi: Fraternauti alla carica è commentato dal duo comico iPantellas in un nuovo spot

I due amati comici del web hanno creato un commento fuori campo dell'ultimo video di Mario & Luigi. Il duo degli iPantellas è infatti simile a quello di Nintendo, con un forte legame fraterno e comico per il quale è nota la serie Mario & Luigi, sin dal suo debutto nel 2003 su Game Boy Advence, colmo di dialoghi carichi di umorismo e comicità.

Se Mario & Luigi: Fraternauti alla carica non vi ha ancora convinto del tutto, forse il nuovo trailer realizzato da Nintendo Italia potrebbe definitivamente convincervi. Si tratta di un filmato creato in collaborazione con il duo creativo iPantellas , formato da Jacopo Malnati e Daniel Marangiolo.

I video degli iPantellas e Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica

Qui sotto potete vedere il breve spot commentato da iPantellas, che con il loro stile unico raccontano le componenti ludiche fondamentali che contraddistinguono Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica.

Poco sotto invece trovate anche il dietro le quinte, per scoprire più nel dettaglio come è stato realizzato il video commentato dagli iPantellas e quali sono le loro emozioni legate al progetto. Parlando invece del videogioco, ricordiamo che Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica sarà disponibile dal 7 novembre in esclusiva Nintendo Switch.

Se non lo conoscete, dovete sapere che si tratta di un gioco d'avventura con un sistema di combattimento a turni nel quale prendiamo il controllo di Mario e di suo fratello Luigi. Il duo deve esplorare un arcipelago che dovrà essere riconnesso per creare il mondo di Elettria. I nostri protagonisti usano la Solcamari, che è un'isola ma anche una nave, per esplorare e affrontare nemici.

Ricordiamo che Mario & Luigi: Fraternauti alla carica è in prenotazione su Amazon: l'uscita è ormai vicinissima.