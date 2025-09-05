Mark S. Zuckerberg ha fatto causa a Meta per colpa di Mark E. Zuckerberg

Mark S. Zuckerberg ha fatto causa a Meta e tutto perché il suo nome è troppo simile a Mark E. Zuckerberg. Sappiamo che così è un po' confusionario, quindi seguiteci in un breve viaggio di un curioso caso di omonimia.

Mark S. Zuckerberg è un avvocato che vive in Indiana, negli Stati Uniti, e condivide quasi del tutto il nome con il CEO di Meta, Mark E. Zuckerberg.

L'avvocato ovviamente utilizza Facebook per il proprio lavoro e ha usato la piattaforma per pubblicizzare i propri servizi legali. Il problema è che Facebook ha categorizzato "Mark S. Zuckerberg" come una impersonificazione del CEO e ha quindi rimosso le pubblicità pagate dell'avvocato, che ovviamente non viene rimborsato per i post già pagati e cancellati.