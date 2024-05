Marvel Rivals ha proibito ai content creator di parlare male del gioco, se volevano un codice

Marvel Rivals ha da poco dato il vai a una fase di playtest e, come è tipico per il mercato odierno, gli sviluppatori ed editori del gioco hanno concesso a molteplici content creator online un codice per poter provare il videogame e mostrarlo ai propri follower. Come è tipico, gli è anche stato chiesto di firmare un accordo con una serie di regole da seguire per parlarne. Nulla di troppo strano fino a questo punto, se non che una delle imposizioni chiedeva in breve di non pubblicare recensioni negative.

L'informazione è stata condivisa tramite i social, come potete vedere qui sotto. Viene anche fatto notare come molti streamer potrebbero non aver nemmeno letto il contratto e quindi potrebbero non essersi nemmeno resi conto della richiesta degli editori di Marvel Rivals.

Più precisamente nel contratto si afferma: "Non denigrazione: Il Creatore di contenuti si impegna a non fare dichiarazioni pubbliche o impegnarsi in discussioni che siano dannose per la reputazione del gioco. Ciò include, ma non si limita a:

a. Fare commenti denigratori o satirici su qualsiasi materiale relativo al gioco, come caratteristiche del gioco, personaggi o musica.

b. Fare paragoni maliziosi con i concorrenti o sminuire il gameplay o le differenze di "Marvel Rivals" o fornire recensioni negative soggettive del gioco."