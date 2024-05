Senua's Saga: Hellblade II, delle nuove immagini mostrano alcune delle suggestive ambientazioni

Nel suo sforzo di mostrare il gioco giorno per giorno, Ninja Theory ha pubblicato delle nuove immagini di Senua's Saga: Hellblade II, in cui sono immortalati alcuni dei luoghi che visiteremo nel corso dell'avventura, che sembrano essere davvero suggestivi, sia per composizione che per realizzazione.

Si tratta per lo più di luoghi brulli e molto ampi, in cui prevalgono le formazioni rocciose. In un paio di immagini possiamo vedere delle costruzioni in legno, come dei piccoli ponti, ma nelle altre due immagini è la natura a farla da padrona, con quel sapore tipicamente nordico dovuto alla splendida luce visibile in tutti gli scatti. Anche le nuvole di uno degli scatti ci sembrano essere davvero ben realizzate.