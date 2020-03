Marvel's Iron Man VR, demo disponibile sul PlayStation Store asiatico

Marvel's Iron Man VR è disponibile con una demo rilasciata sul PlayStation Store asiatico, a sorpresa, ed è possibile che la versione di prova del gioco arrivi a breve anche in Italia.



La notizia proviene dal profilo Twitter di PSN releases, che tiene traccia appunto di tutte le release in arrivo su PlayStation Store, con tanto di codice identificativo.



La pubblicazione di una demo giocabile di Marvel's Iron Man VR, che come ricorderete è stato annunciato durante il primo State of Play, sarebbe senz'altro interessante per gli appassionati dell'eroe in armatura, la cui popolarità è andata alle stelle grazie ai vari film con Robert Downey Jr.



Sviluppato da Camouflaj, il team autore dell'affascinante avventura stealth République, il gioco ci consentirà di vestire virtualmente la corazza di Iron Man e di affrontare un duro attacco organizzato ai danni delle Stark Industries.



Tony Stark ha abbandonato la produzione di armi per dedicarsi a nuove tecnologie contro il crimine. Le sue imprese gli sono valse una fama mondiale, ma anche la rivalità del Fantasma, una hacker che combatte le multinazionali modificando i vecchi dispositivi della Stark Industries.



Per mettere in ginocchio l'impero di Tony, il Fantasma lancia un attacco su vasta scala ai suoi stabilimenti, scatenando un conflitto che culminerà in un epico scontro finale.





The game Marvel's Iron Man VR - Demo with id CUSA18303 has been added to the PS4 asian PSN! pic.twitter.com/V0sogInXIN — PSN releases (@psnrelease) March 11, 2020