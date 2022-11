Marvel's Spider-Man Miles Morales, video confronta le versioni PC e PS5

Da ieri Marvel's Spider-Man Miles Morales è disponibile anche su PC e per l'occasione ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video che analizza questa versione, confrontandola con la versione PS5.

Per i test lo YouTuber ha utilizzato una configurazione che utilizza un i9 12900K, 32 GB di RAM e le schede video RTX 3080 e 4080 di Nvidia. Chiaramente su PC è possibile ottenere performance migliori rispetto alla versione PS5, a patto di avere un hardware all'altezza.

Stando alle sue analisi, la versione PC di Marvel's Spider-Man Miles Morales supporta il ray-tracing per riflessi e ombre, laddove su PS5 è applicato solo nel primo caso. A suo avviso il ray-tracing per le ombre offre una resa più accurata e una migliore occlusione ambientale. Tuttavia, dato che nel gioco non c'è un vero e proprio ciclo giorno/notte ElAnalistaDeBits ritiene che anche le ombre standard diano ottimi risultati in ogni caso. Il ray-tracing per i riflessi invece su PC mostra alcuni problemi con determinate texture, ma si tratta di un bug che potrebbe essere risolto a breve.

La versione PC di Marvel's Spider-Man Miles Morales presenta anche drawing distance e una qualità della vegetazione inferiori rispetto alla versione PS5, che può vantare anche tempi di caricamento più corti.

Secondo ElAnalistaDeBits in generale il porting di Marvel's Spider-Man Miles Morales per PC è accettabile, ma servirebbero delle patch per correggere alcuni degli aspetti menzionati in precedenza per renderlo perfetto.

Marvel's Spider-Man Miles Morales è disponibile da ieri su PC ed è stato accolto in maniera positiva dalla critica. Ecco la nostra recensione.