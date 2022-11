Resident Evil 4 Remake: avrà acquisti in-game per l'ESRB, multiplayer confermato?

L'ESRB ha aggiornato nel suo database la classificazione del remake di Resident Evil 4, segnalando che nel gioco saranno presenti degli acquisti in-game opzionali, il che potrebbe suggerire la presenza di una modalità multiplayer di qualche tipo.

La pagina dedicata al survival horror di Capcom della rating board statunitense riporta infatti la presenza di "Acquisti in-game", senza tuttavia aggiungere ulteriori informazioni in merito.

Come fa notare GameRant anche per il remake di Resident Evil 3 la scheda dell'ESRB presenta la medesima informazione e come sappiamo il gioco ha una componente multiplayer, rappresentata da Resident Evil Resistance, che include acquisti opzionali. L'idea dunque è che anche il remake di Resident Evil 4 avrà una o più modalità multiplayer di corredo alla campagna principale non ancora svelate da Capcom.

Ovviamente parliamo di semplici supposizioni, non c'è nulla di concreto al momento. Non ci resta che attendere possibili annunci in merito, che forse potrebbero arrivare durante i The Game Awards 2022 del 9 dicembre o un in occasione di un Resident Evil Showcase.

Resident Evil 4 Remake, Leon alle prese con un nemico armato di motosega

Nel frattempo leggiamo il riassunto di ESRB che descrive il remake di Resident Evil 4 confermando la presenza di numerose scene violente e fiumi di sangue. Non a caso il gioco è stato classificato come "Mature", ovvero adatto ai giocatori con più di 17 anni di età. Non manca però qualche svista da parte dei curatori della pagina, che definiscono "zombi" i Los Ganados e gli altri nemici umanoidi del gioco infettati dal parassita Plaga.

"Questo è un gioco survival horror in cui i giocatori assumono il ruolo di un agente governativo (Leon Kennedy) incaricato di salvare un personaggio da una setta religiosa", recita la sinossi dell'ESRB."

"Da una prospettiva in terza persona, i giocatori esplorano un ambiente rurale mentre cercano indizi e combattono zombi e creature mutate. I giocatori usano pistole, mitragliatrici, shotgun ed esplosivi per eliminare le creature nemiche in combattimenti frenetici. Alcune armi/attacchi risultato in decapitazione e/o smembramenti dei nemici, assieme a grandi schizzi di sangue. Gli attacchi nemici (ad esempio motoseghe e tentacoli) possono anche provocare la decapitazione, l'esplosione o l'impalamento di Leon. In alcuni ambienti sono presenti animali eviscerati e cadaveri mutilati. Le parole "fanculo" e "merda" appaiono nel gioco."

Vi ricordiamo che Resident Evil 4 Remake sarà disponibile dal 24 marzo 2023 su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Quest'ultima versione sarà protetta da Denuvo.