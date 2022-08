Marvel's Spider-Man, prezzo sbagliato su Steam: preorder da rifare in alcuni paesi

Marvel's Spider-Man sarà disponibile su Steam a partire dal 12 agosto, ma a quanto pare in alcuni paesi il gioco è stato venduto al prezzo sbagliato e gli utenti che lo hanno acquistato dovranno rifare il preorder, visto che la cosa non può essere risolta in automatico.

Subito in vetta alla top 10 globale di Steam all'apertura delle prenotazioni, Marvel's Spider-Man è dunque stato disponibile a una cifra errata sulla piattaforma Valve in Australia, Israele, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Svizzera e Regno Unito.

Purtroppo l'unico modo di risolvere il problema, come detto, è quello di cancellare il preorder, ottenere il rimborso ed effettuare nuovamente la prenotazione entro il 12 agosto al fine di ottenere i bonus previsti.

"Sviluppato da Insomniac Games in collaborazione con Marvel, e ottimizzato per PC da Nixxes Software, Marvel's Spider-Man Remastered per PC racconta la storia di un Peter Parker ormai esperto, impegnato a combattere senza tregua i supercriminali della New York Marvel", si legge nella sinossi del gioco.

"Trovare il giusto equilibrio tra la carriera e la vita privata, tuttavia, non è mai semplice, soprattutto quando il destino di una città ricade sulle tue spalle."