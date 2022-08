Xbox Game Pass: ecco quali giochi lasceranno il servizio il 15 agosto 2022

In attesa di scoprire le nuove aggiunte di Xbox Game Pass in arrivo nella prima metà, Microsoft ha comunicato tramite l'app ufficiale del servizio che 5 giochi lasceranno il catalogo catalogo il 15 di agosto 2022.

Questi sono i titoli che a breve non saranno più disponibili con l'abbonamento a Xbox Game Pass:

Curse of the Dead Gods - console e PC

Library of Ruina - console e PC

Boyfriend Dungeon - console e PC

Train Sim World 2 - console e PC

Starmancer - PC (Game Preview)

Come al solito fino al giorno in cui avverrà la rimozione dal Game Pass, che ricordiamo nuovamente è fissata al 15 agosto 2022, tutti i giochi sopracitati saranno disponibili per l'acquisto con uno sconto sul prezzo base. Un'opzione che potrebbe risultare allettante per chi desidera continuare a giocarci anche una volta che saranno usciti dal catalogo del servizio (ovviamente i progressi sono trasferibili).

Per il resto rimaniamo in attesa dell'annuncio ufficiale dei giochi che arriveranno su Xbox Game Pass per console e PC nella prima metà di agosto. Sappiamo già che uno di questi sarà Ghost Recon Wildlands, dato che già da ora è possibile scaricarlo senza costi aggiuntivi da PC. Inoltre anche Immortals: Fenyx Rising potrebbe essere in dirittura d'arrivo, stando a un recente leak.