Mercati finanziari: le azioni di Sony e Nintendo sono ai massimi da 20 anni

In queste ore i mercati sono molto attivi e fiduciosi nel futuro. Il vaccino anti-COVID-19 sembra pronto e le presidenziali USA si sono finalmente concluse senza troppi intoppi. In questo periodo due aziende legate ai videogiochi sono andate particolarmente bene e il valore delle loro azioni sta salendo di conseguenza. Stiamo parlando di Sony e Nintendo il cui valore ha raggiunto i massimi da 20 anni a questa parte.

Durante il 2020, infatti, Nintendo Switch ha venduto come il pane, trainato dalle vendite di Animal Crossing: New Horizons. Per questo motivo nella giornata di oggi le azioni di Nintendo sono salite a ¥67850 (€529.3). Si tratta del massimo da 20 anni a questa parte, ovvero da quando Wii stava dominando la sua generazione di console.

In questo momento anche Sony, grazie al lancio record di PlayStation 5, organizzato oltretutto durante una pandemia globale, e alle ottime vendite di PS4 e dei suoi giochi, ha raggiunto delle quotazioni che non vedeva dal 2001, ovvero quando fu pubblicata PS2. Le azioni di Sony sono state scambiate a ¥10025 (€78.15).

Non sappiamo fino quando sia destinata a perdurare le situazione, ma crediamo che le contrattazioni su queste due aziende continueranno finché perdurerà la situazione attuale.