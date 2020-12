Cyberpunk 2077: una grande patch arriverà il 21 dicembre per GameStop

Secondo un memorandum che circola tra gli addetti di GameStop USA, CD Projekt RED avrebbe intenzione di pubblicare una "grande patch" di Cyberpunk 2077 il prossimo 21 dicembre 2020. Questa patch dovrebbe sistemare molti dei problemi che preoccupano maggiormente la clientela. Inoltre la catena invita i clienti che volessero comunque procedere al rimborso a rivolgersi direttamente a CD Projekt RED.

Il caso Cyberpunk 2077 non accenna a smorzarsi. La messa in commercio di una versione PS4 e Xbox One in quelle condizioni ha creato uno tsunami mediatico davvero incredibile, peggiorato dalle dichiarazioni dello studio polacco che ha promesso rimborsi a tappeto senza prima consultare Sony, Microsoft e in questo caso anche GameStop. Con grosse conseguenze.

Negli USA la catena GameStop starebbe inviando un memorandum a tutti i suoi dipendenti, pubblicato da VICE, nel quale da una parte si chiede di rassicurare la clientela dicendo che un aggiornamento arriverà a breve, dall'altra si scaricano le colpe sullo studio polacco.

"Il seguente messaggio viene inviato per conto dei nostri partner di CD Projekt RED," esordisce il memorandum. "CDP pubblicherà una patch il 21 dicembre che dovrebbe sistemare molti problemi in modo da rispondere alle preoccupazioni dei clienti su Cyberpunk 2077. Se i clienti sono ancora insoddisfatti e vogliono restituire il loro prodotto, dovrebbero inviare un'e-mail a: helpmerefund@cdprojektred.com per avere indicazioni su come ottenere il rimborso e per avere rimborsi emessi direttamente da CDP. Il messaggio completo di CDP ai clienti Cyberpunk può essere trovato qui: https://en.cdprojektred.com/news/important-update/"

Che in altre parole non è altre che il messaggio di scuse di CD Projekt RED, nel quale detta i tempi delle patch. CD Projekt RED non avrebbe ancora commentato la notizia.