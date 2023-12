Il mercato dei videogiochi nel 2024 subirà le conseguenze del 2023, per un'analisi

Gli analisti ritengono che il 2024 " sarà probabilmente un anno sobrio per il mercato , in quanto gli studi riorienteranno le loro strategie in un clima finanziario incerto".

Quest'anno è stato ricco di titoli di alta qualità e di successo commerciale, secondo Newzoo, ma allo stesso tempo migliaia di talenti hanno perso il lavoro . Ricordiamo che licenziamenti di massa si sono verificati sia in grandi aziende come Embracer Group o Epic Games che in piccoli studi indipendenti.

La società di analisi Newzoo ha proposto un rapporto sullo stato del mercato globale dei videogiochi nel 2023 e ha condiviso le sue previsioni per il futuro . Nonostante la crescita, Newzoo ritiene che la pubblicazione di grandi giochi e i licenziamenti del 2023 avranno un impatto duraturo sul settore in termini negativi .

I guadagni del 2023

PS5 è cresciuta nel 2023, sarà lo stesso nel 2024?

Le previsioni di Newzoo sul mercato globale dei giochi per il 2023 parlano di 184 miliardi di dollari di fatturato, con un aumento dello 0,6% rispetto all'anno precedente. Secondo il rapporto Year in Review pubblicato dalla compagnia, la crescita dovrebbe comunque continuare l'anno prossimo sebbene non ci si aspetti risultati incredibili, con un fatturato globale dei giochi che raggiungerà i 205,7 miliardi di dollari entro il 2026.

Per mettere le cose in prospettiva, l'azienda aveva inizialmente previsto che il mercato avrebbe raggiunto 203,1 miliardi di dollari nel 2022. Ma a causa del rallentamento post-pandemia, dei ritardi nella pubblicazione dei giochi e dei problemi di fornitura, il fatturato globale dei giochi è diminuito per la prima volta in 15 anni e ha raggiunto i 182,9 miliardi di dollari l'anno scorso.

