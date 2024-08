Metal Gear Solid Delta: Snake Eater risulta un remake molto fedele all'originale, dalle prime prove

Konami sembra aver scelto la via della fedeltà assoluta al materiale originale, nel bene e nel male, ma cercando in tutti i modi di mantenersi rispettosa del celebre capitolo del 2004 creato da Hideo Kojima, almeno per quanto riguarda la prima missione che è stata fatta provare in questo frangente.

Un approccio cauto all'originale

In particolare, il remake è sostanzialmente una riproduzione con grafica altamente migliorata della versione Subsistence, riprendendo le introduzioni effettuate in questa versione.

Come è noto, le principali furono la visuale in terza persona e alcune modifiche in termini di "Quality of life", che si ritrovano anche in questa forma moderna.

La grafica, in particolare, è ovviamente quella che spicca maggiormente, con una riproduzione particolarmente accurata e ricca della giungla e la ricostruzione notevole dei modelli 3D dei personaggi e delle animazioni.

D'altra parte, questa assoluta fedeltà si ritrova anche nella disposizione dei nemici, nelle possibilità di interazione e nell'intelligenza artificiale, alcuni elemento che avrebbero forse giovato di un approccio più coraggioso, come riferito anche da Aligi nella sua prova, ma che sono invece rimaste pressoché inalterate in un approccio che si dimostra più cauto possibile, data l'importanza del materiale originale.

In ogni caso, pare proprio che l'operazione sia davvero ben fatta e, se non altro, attenta soprattutto ai grandi fan dell'originale, ma anche con la possibilità che possa introdurre nuovi utenti al terzo capitolo e alla serie in generale, considerando che questo è cronologicamente la prima parte della celebre saga, cosa che potrebbe presagire ulteriori remake sui giochi "successivi".