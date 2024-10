Metal Slug Tactics si mostra in un video con 19 minuti di gameplay

Il gioco, in arrivo su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch il prossimo 5 novembre, reinterpreta infatti la formula del classico Metal Slug trasformandola in un'esperienza a turni di stampo tradizionale ma dotata di un certo spessore e di una discreta varietà.

L'abbiamo provato!

Come forse ricorderete, abbiamo provato Metal Slug Tactics lo scorso giugno e l'impianto messo a punto dagli sviluppatori francesi di Leikir Studio ci ha convinto, rivelandosi piuttosto solido, divertente e caratterizzato da un grado di sfida non banale.

Ci è piaciuto in particolare il modo in cui l'estetica di Metal Slug è stata tradotta in questa nuova veste, con grande rispetto nei confronti del materiale originale, nonché l'introduzione di elementi roguelike che vanno a donare all'esperienza un pizzico di spunto in più.

Il resto avremo modo di verificarlo in fase di recensione, chiaramente. Come detto, ormai il lancio è vicino: Metal Slug Tactics sarà disponibile a partire dal 5 novembre su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.