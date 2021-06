Metroid Dread: un video mostra 20 minuti di gameplay

Vediamo questo video di gameplay di Metroid Dread, titolo per Nintendo Switch appena annunciato durante il Nintendo Direct dell'E3 2021. Vengono mostrati più di venti minuti di gioco, che danno un'idea molto precisa del lavoro svolto dagli sviluppatori, i ragazzi di Mercury Steam.

In effetti Nintendo è stata davvero concreta con i suoi annunci, visto che dopo i classici trailer ha già mostrato in forma giocabile alcuni titoli alla Nintendo Threehouse. A nostro giudizio si tratta di un modo di fare davvero encomiabile.

Prima di lasciarci, leggiamo la descrizione ufficiale di Metroid Dread fornita da Nintendo stessa: Il primo Metroid in 2D con una nuova storia da 19 anni arriverà quest'anno su Nintendo Switch. Metroid Dread è un seguito diretto di Metroid Fusion, uscito nel 2002, e conclude la saga in cinque parti dedicata al misterioso destino interconnesso della cacciatrice di taglie Samus e dei Metroid, che ha avuto inizio con il primo Metroid per NES. In questo gioco, Samus atterra da sola su un misterioso pianeta alieno e viene braccata da una pericolosa nuova minaccia meccanica, i robot E.M.M.I. Man mano che sbloccano nuove abilità, i giocatori potranno tornare nelle aree che hanno già visitato e scoprire nuovi luoghi e potenziamenti nascosti, in classico stile Metroid. Metroid Dread arriverà su Nintendo Switch l'8 ottobre. Il gioco è già preordinabile nel Nintendo eShop.