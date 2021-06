The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, il nuovo trailer nasconde un segreto

Il nuovo trailer di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, mostrato da Nintendo durante il Direct dell'E3 2021, nasconde un segreto, scoperto da un utente su Twitter.

A quanto pare, riproducendo al contrario il trailer del gameplay di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 è possibile ascoltare il main theme dell'originale Breath of the Wild.

Si tratta di un easter egg non da poco: in pratica l'autore della colonna sonora del nuovo capitolo ha preso la melodia del precedente capitolo della serie e l'ha riscritta esattamente alla rovescia.

Un tocco di classe, a maggior ragione considerando che il brano funziona benissimo anche al contrario, naturalmente anche grazie all'arrangiamento e agli inevitabili accorgimenti aggiunti in fase di incisione.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, o quello che sarà il titolo ufficiale del gioco, punta a un'uscita nel corso del 2022.