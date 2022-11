Microsoft e Activision, l'antitrust cinese rifiuta l'acquisizione

Sembra che l'antitrust cinese, China's State Administration for Market Regulation (SAMR), abbia rifiutato l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft: la notizia arriva da alcuni investitori che fanno riferimento a due differenti report che circolano da qualche ora.

Non c'è dunque stato ancora un annuncio ufficiale da parte dell'ente regolatore, né tantomeno sono note le motivazioni dietro al rigetto dell'istanza, che pare sia stata sottoposta alla SAMR nell'ambito di una procedura semplificata.

L'antitrust cinese non esprime un parere vincolante sulla questione, tuttavia il rifiuto espresso potrebbe influenzare le altre commissioni attualmente al lavoro sulla pratica, ad esempio la Commissione Europea, che come sappiamo non ha dato il via libera ed è passata alla fase 2 ordinando indagini più approfondite.

Peraltro il parere negativo nei confronti dell'acquisizione arriva a poche ore dall'annuncio che Activision Blizzard lascerà la Cina, cosa che ha scatenato feroci polemiche da parte del presidente di NetEase, che si occupava di distribuire i giochi del publisher sul territorio cinese.

Non c'è dubbio che l'importante operazione, la cui approvazione veniva data quasi per scontata dopo l'ufficializzazione, a questo punto corre il serio rischio di essere bloccata. In questo momento gli occhi sono tutti puntati sull'antitrust USA, che dovrebbe emettere il proprio responso entro la fine del mese.