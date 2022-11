Marvel's Spider-Man: Miles Morales per PC, il trailer di lancio su Steam

Marvel's Spider-Man: Miles Morales per PC è disponibile a partire da oggi su Steam, e non poteva ovviamente mancare uno spettacolare trailer di lancio per il gioco sviluppato da Insomniac Games.

Accolto dalla stampa internazionale con ottimi voti, Marvel's Spider-Man: Miles Morales segna l'arrivo sulla piattaforma Windows di un'altra esclusiva PlayStation, a conferma di una strategia che Sony vuole portare avanti in maniera convinta.

Il gioco è ambientato alcuni mesi dopo gli eventi di Marvel's Spider-Man Remastered (qui la recensione PC) e vede Miles intraprendere il percorso che lo porterà a diventare un eroe proprio come il suo mentore, Peter Parker.

Rispetto al precedente capitolo della serie, questo sequel può contare su di un gameplay migliorato sia per quanto concerne la navigazione all'interno della mappa e il web swinging, sia per quanto concerne il sistema di combattimento, arricchito dall'introduzione di nuovi poteri.

Come al solito, ulteriori dettagli li trovate nella nostra recensione di Marvel's Spider-Man: Miles Morales per PC.