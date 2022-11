Microsoft e Activision, la Commissione Europea sposta i termini per la decisione

La Commissione Europea ha annunciato di aver spostato i termini entro cui comunicherà la propria decisione in merito all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft: la nuova scadenza è fissata all'11 aprile 2023.

Come sappiamo, dieci giorni fa la Commissione Europea non ha dato il via libera all'acquisizione ed è passata alla fase 2, ordinando nuove e più approfondite indagini per verificare l'impatto dell'importante operazione sul mercato e i consumatori.

Il termine stabilito in tale sede era stato fissato al 23 marzo, dunque stiamo parlando di un rinvio di diciannove giorni, dieci lavorativi, per una decisione che tuttavia sarà determinante ai fini della riuscita dell'acquisizione.

Non è dato sapere come mai sia stato necessario un rinvio rispetto ai termini precedenti, né è possibile determinare se si tratti di una buona o di una cattiva notizia per quanto concerne gli interessi di Microsoft.

Nel frattempo sembra che l'antitrust cinese abbia rifiutato l'acquisizione di Activision.