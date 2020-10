Microsoft avrebbe acquisito Ubisoft, secondo un rumor insistente ma poco credibile

Microsoft ha acquisito Ubisoft? Questo vuole un rumor decisamente poco probabile, senza alcuna pezza d'appoggio per essere valutato, a parte alcuni elementi esterni di cui discuteremo. Perché parlarne, quindi? Semplicemente perché ce lo avete segnalato in così tanti che merita quantomeno un chiarimento.

Perché secondo noi Microsoft non può aver acquisito Ubisoft? Per lo stesso motivo per cui non può avere acquisito SEGA: si parla di società per azioni. Quando qualche anno fa Virgin provò ad acquisire Ubisoft non lo fece di nascosto, ma fu costretta a lanciare un'OPA (offerta pubblica di acquisto) sottoponendosi a tutto l'iter previsto dalla legge che poi portò al mantenimento dell'assetto societario attuale. Vero è che in quel caso il tentativo di scalata fu ostile, ma ciò non toglie che certe operazioni non possono essere condotte come si vuole e richiedono un preciso rituale. Al limite potrebbe essere annunciata la scalata, che però non corrisponde ad un'acquisizione.

L'assetto societario di Zenimax era molto diverso da quello di Ubisoft e l'accordo tra le parti non ha richiesto certi passaggi formali, qui inevitabili.