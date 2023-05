Microsoft e Activision: l'UE dovrebbe approvare l'acquisizione oggi, per Bloomberg

Anche per Bloomberg, l'UE dovrebbe approvare l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft nella giornata di oggi, di fatto confermando già le anticipazioni pubblicate qualche giorno fa da Reuters, con la conferma ufficiale che dovrebbe arrivare entro il 22 maggio ma una prima comunicazione prevista nelle prossime ore del 15 maggio 2023.

Non si tratta di un'informazione ufficiale, ma evidentemente alcune fonti vicine alla questione hanno riferito a Bloomberg che la Commissione Europea ha intenzione di approvare l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, forse attraverso alcune modifiche e concessioni, in base a quanto sarà emerso al termine delle consultazioni.

Qualche giorno fa, anche Reuters ha riferito di aver ricevuto informazioni sulla possibile approvazione da parte dell'UE, con la comunicazione che dovrebbe arrivare nella giornata di oggi. Al momento, tuttavia, non sono ancora giunte conferme da parte parte di fonti ufficiali, ma seguiremo lo sviluppo della questione nelle prossime ore.

Manca ancora una settimana alla deadline fissata dalla Commissione Europea, ovvero il 22 maggio 2023, ma una prima conferma potrebbe già arrivare oggi, con una risposta più ampia prevista in seguito. Nel caso le voci riportate da Bloomberg e Reuters si rivelassero vere, l'UE approvando l'acquisizione emetterebbe un verdetto opposto a quello della CMA del Regno Unito che ha invece bloccato l'acquisizione sulla base di rischi di monopolio legati al cloud gaming, cosa che potrebbe rendere la situazione ancora più ingarbugliata.

In ogni caso, si tratterebbe di un buon argomento a favore di Microsoft in sede di appello, considerando che la compagnia, insieme ad Activision, ha già deciso di ricorrere al CAT per poter ridiscutere la decisione del Regno Unito, peraltro assumendo un super avvocato specializzato in casi del genere.