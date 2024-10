Microsoft: super investimento in Italia per cloud e intelligenza artificiale

Questo investimento, il più grande mai realizzato da Microsoft in Italia, si concentrerà sull'espansione del data center nel Nord Italia - la stessa area dove l'azienda è da anni già attiva - trasformando la Cloud Region ItalyNorth in un punto di riferimento per l'intero bacino del Mediterraneo e il Nord Africa. L'obiettivo è rendere i servizi di cloud computing e intelligenza artificiale più accessibili e performanti, favorendo la trasformazione digitale delle imprese e della pubblica amministrazione.

Sta per arrivare un investimento massiccio da parte di Microsoft in Italia . Il colosso di Redmond ha infatti annunciato un piano di sviluppo da ben 4,3 miliardi di euro , finalizzato a potenziare l' infrastruttura cloud e a diffondere le competenze sull'intelligenza artificiale nel Paese.

Focus sulla formazione

Un elemento chiave di questo piano è la formazione. Microsoft si impegna a formare oltre un milione di italiani entro il 2025, fornendo le competenze necessarie per operare in un mercato del lavoro sempre più digitalizzato e incentrato sull'intelligenza artificiale. L'iniziativa, denominata National Skilling Initiative, si rivolge a professionisti e studenti, con particolare attenzione alle aree svantaggiate e al Sud Italia.

Il CEO di Microsoft, Satya Nadella

L'investimento di Microsoft non si limita all'aspetto tecnologico e formativo, ma include anche un forte impegno per la sostenibilità ambientale. L'azienda ha infatti stipulato accordi per l'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili e implementerà sistemi di raffreddamento ad alta efficienza energetica per ridurre l'impatto ambientale dei propri data center.

L'espansione dell'infrastruttura cloud di Microsoft in Italia avrà un impatto significativo sull'ecosistema digitale del Paese. Le aziende potranno accedere a servizi di cloud computing più potenti e affidabili, accelerando i processi di innovazione e migliorando la competitività. La diffusione delle competenze sull'intelligenza artificiale, inoltre, contribuirà a creare nuove figure professionali e a favorire l'occupazione in settori strategici per la crescita economica.

L'iniziativa di Microsoft si inserisce in un contesto di crescente interesse per l'intelligenza artificiale e le sue applicazioni in diversi ambiti, dalla sanità all'industria manifatturiera. L'Italia ha l'opportunità di cogliere questa sfida e di posizionarsi come un polo di eccellenza nello sviluppo e nell'utilizzo responsabile dell'intelligenza artificiale.

L'investimento di Microsoft rappresenta un passo importante in questa direzione, offrendo al Paese le risorse e le competenze necessarie per affrontare le sfide del futuro. Viene annunciato, inoltre, mentre anche OpenAI arriva in Italia con un accordo importante.