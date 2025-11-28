Mighty Final Fight Forever uscirà in tempo per Natale e sarà gratis

"Sappiamo che avete aspettato a lungo", afferma il team responsabile del progetto. "Ora è il momento di mantenere ciò che vi abbiamo promesso e lo faremo con uno stream di pre-lancio insieme al creatore del gioco, Daniel99j. In questa diretta potrete fare tutte le vostre domande, godervi il nostro primissimo walkthrough pubblico (niente paura per gli spoiler, non mostreremo tutto) e, alla fine, festeggiare l'uscita insieme a noi".

Fatto con amore

Per seguire lo stream, andate su YouTube e registratevi. Nell'attesa, guardate il trailer con l'annuncio della data d'uscita e tanto nuovo gameplay.

La serie Final Fight di Capcom non viene aggiornata ufficialmente da un bel po', nonostante sia stata amatissima all'epoca in cui le sale giochi erano ancora in voga (parliamo della fine degli anni 80 e dei primi anni 90), tanto che i produttori di console attivi all'epoca, SEGA e Nintendo, si fecero guerra per avere delle conversioni ufficiali. Prevalse Nintendo, che non solo vide il lancio di tre Final Fight su Super Nintendo, ma anche di Mighty Final Fight su NES, un capitolo autonomo molto amato, nonostante lo stile dei personaggi "super deformed" e le molte diffenze con il coin-op.

Mighty Final Fight Forever riparte da quell'esperienza. Realizzato utilizzando l'engine OpenBoR, è ambientato quattro anni dopo gli eventi del titolo per NES e offre una storia completamente nuova, tutta da scoprire. La grafica è stata completamente rinnovata, con nuovi nemici, ambientazioni e armi. Anche la musica è nuova e il gioco presenterà percorsi multipli all'interno dei livelli. Sarà inclusa una modalità "retro" e, cosa forse più importante di tutte, sarà possibile giocare insieme a un amico, opzione assente nell'originale.

Se vi interessa, attualmente potete scaricare una demo ufficiale.