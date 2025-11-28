Sfrutta le offerte del Black Friday del Nintendo eShop con la card da 50€ scontata su Instant Gaming

Vuoi acquistare un titolo dall'eShop Nintendo? Vuoi sfruttare le promozioni del Black Friday sullo store della console? Su Instant Gaming è presente e disponibile un'offerta sulla card dal valore di 50€ valida per il Nintendo eShop che viene scontata del 9% e viene venduta a 45,29€ . Puoi acquistare la card direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Questo codice digitale è utilizzabile esclusivamente con Nintendo Switch e richiede alcuni prerequisiti fondamentali per essere riscattato. Per prima cosa, l'utente deve avere accesso a una connessione wireless a Internet, necessaria per completare il processo di attivazione. Inoltre, è obbligatorio accettare i termini degli accordi relativi ai servizi di rete Nintendo e della policy sulla privacy.

Ulteriori dettagli

Il codice è soggetto a specifiche condizioni di utilizzo. Può essere riscattato una sola volta e il suo valore deve essere utilizzato integralmente nella stessa valuta con cui è stato acquistato. Non è possibile rivenderlo, scambiarlo o richiederne il rimborso, né convertirlo in denaro contante in alcuna circostanza.

Queste regole garantiscono un uso corretto e sicuro del codice, tutelando sia l'utente sia la piattaforma Nintendo. Con le attuali promo presenti per il Black Friday, sarà possibile fare un vero affare!