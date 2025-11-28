0

Sfrutta le offerte del Black Friday del Nintendo eShop con la card da 50€ scontata su Instant Gaming

Su Instant Gaming, oggi, è disponibile un'offerta molto interessante sulla card dal valore di 50€ valida per il Nintendo eShop.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   28/11/2025
Card Nintendo

Vuoi acquistare un titolo dall'eShop Nintendo? Vuoi sfruttare le promozioni del Black Friday sullo store della console? Su Instant Gaming è presente e disponibile un'offerta sulla card dal valore di 50€ valida per il Nintendo eShop che viene scontata del 9% e viene venduta a 45,29€. Puoi acquistare la card direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Questo codice digitale è utilizzabile esclusivamente con Nintendo Switch e richiede alcuni prerequisiti fondamentali per essere riscattato. Per prima cosa, l'utente deve avere accesso a una connessione wireless a Internet, necessaria per completare il processo di attivazione. Inoltre, è obbligatorio accettare i termini degli accordi relativi ai servizi di rete Nintendo e della policy sulla privacy.

Ulteriori dettagli

Il codice è soggetto a specifiche condizioni di utilizzo. Può essere riscattato una sola volta e il suo valore deve essere utilizzato integralmente nella stessa valuta con cui è stato acquistato. Non è possibile rivenderlo, scambiarlo o richiederne il rimborso, né convertirlo in denaro contante in alcuna circostanza.

Mariokartworld Scrn 09

Queste regole garantiscono un uso corretto e sicuro del codice, tutelando sia l'utente sia la piattaforma Nintendo. Con le attuali promo presenti per il Black Friday, sarà possibile fare un vero affare!

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Sfrutta le offerte del Black Friday del Nintendo eShop con la card da 50€ scontata su Instant Gaming