Minecraft: Super Nintendo World ricreato nel gioco Mojang, in attesa di quello vero

La maggior parte di noi non avranno la possibilità di visitare il Super Nintendo World per parecchio tempo, ma ci sarà un modo per esplorarlo "di persona" senza dover viaggiare. L'utente Dippy22 sta infatti realizzando una replica 1:1 del parco a tema all'interno di Minecraft. Per il momento la creazione non è ancora completa, ma il giocatore afferma che a breve i server verranno aperti per permettere una prima esplorazione.

Per il momento, possiamo vedere una prima immagine del Super Nintendo World ricreato all'interno di Minecraft: la trovate in calce. A parte il fatto che il mondo digitale è più cubettoso (per forza di cose), quanto realizzato è estremamente fedele all'originale.

Anche se avremo modo di esplorare una prima parte del Super Nintendo World a breve, pare che per la versione completa sia ancora lontana. Secondo Dippy22, infatti, è solamente al 5% del completamento. Dippy22 aveva in realtà già creato un primo adattamento del parco all'interno di Minecraft sulla base delle prime immagini circolate in rete tempo fa, ma dopo il rilascio di nuove immagini e di un video tour, ha deciso di creare una replica molto più precisa. Come spesso accade in questi progetti, Dippy accetta l'aiuto di altri creatori. Potete unirvi al creatore e ad altri curiosi tramite il server Discord dedicato.

Vi ricordiamo che l'apertura del Super Nintendo World ad Osaka (Giappone) è stata rimandata in seguito a una nuova ondata di casi di COVID-19. La nuova data sarà decisa solo dopo la fine dell'emergenza.

