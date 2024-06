Miyazaki ha responsabilità come presidente di FromSoftware: significa che lavora sempre meno sui giochi?

Vuol forse dire che in realtà pian piano sta lavorando sempre meno come director , troppo impegnato dal ruolo di presidente? Assolutamente no. Anzi, è il contrario.

Hidetaka Miyazaki è noto in quanto director dei più grandi giochi di FromSoftware degli ultimi 15 anni. A partire da Demon's Souls, passando per Dark Souls, Bloodborne, Sekiro e arrivando a Elden Ring. Da dieci anni, però, è anche il presidente della compagnia.

Le parole di Miyazaki sul suo ruolo in FromSoftware

In una recente intervista con The Guardian, Miyazaki ha dichiarato: "Mi piace aiutare a far crescere e a coltivare i director più giovani che dal mio punto di vista guideranno la società nella sua prossima fase. Ma stare seduto tutto il giorno in un ufficio dirigenziale non è il mio stile."

Una scena di combattimento di Elden Ring

"Mi sporco davvero le mani e continuo a creare giochi insieme a loro, in questo modo spero di poter comunicare il mio processo produttivo a un'altra generazione di talenti."

"Ho il titolo di presidente da quasi 10 anni, ma direi che circa il 95% di ciò che faccio in azienda e del tempo speso viene dedicato al ruolo di director e alla creazione di giochi. Se si utilizza questo valore, si può dire che in realtà ho solo sei mesi di esperienza come dirigente!".

I giochi di FromSoftware sono creati da tante persone e ovviamente non è tutto merito di Miyazaki, ma chiaramente avere un director di talento non può che far bene: sapere che è ancora pienamente coinvolto nello sviluppo dei videogiochi della compagnia e che non abbia intenzione di cambiare le cose è una buona notizia per i fan.

Miyazaki ha anche commentato il livello di difficoltà di Elden Ring affermando che non può essere più facile di così.