Monitor 27 pollici, 1440p 144Hz: offerta Amazon del Cyber Monday 2021, schermo HP

In occasione del Cyber Monday 2021, che chiude i Black Friday, su Amazon possiamo trovare in offerta un monitor HP da 27 pollici con risoluzione 1440p e frequenza di aggiornamento 144 Hz. Lo sconto è di 120€, ovvero del 34%. Il prezzo pieno per questo schermo, secondo Amazon, è 349.99€. Da mesi era però disponibile a un massimo di 270-280 euro. Lo sconto attuale è il migliore di sempre e arriva dopo due mesi di prezzo fisso. È venduto e spedito da Amazon.

Si tratta di uno schermo IPS che arriva a 2560 x 1440p e 144 Hz. Supporta AMD FreeSync e ha un tempo di risposta di 4 ms. La posizione dello schermo è regolabile. Le dimensioni sono 61.12 x 21.64 x 51.12 cm (con supporto); 61.12 x 5.81 x 37.96 cm (senza supporto).

Monitor HP da 27 pollici, Gaming x27i

