Monster Hunter Rise: evento a tema Okami dona un costume unico di Amaterasu

Capcom ha annunciato che a partire dal 30 luglio 2021 sarà disponibile all'interno di Monster Hunter Rise un nuovo evento dedicato a Okami, l'amato gioco d'azione nato su PS2. La ricompensa per questo evento sarà un costume di Amaterasu, la lupa - personificazione del Sole - protagonista di Okami.

I giocatori potranno ottenere il costume che sarà applicabile ai Palamute, le creature canine che possiamo utilizzare all'interno di Monster Hunter Rise. Qui sotto potete vedere un breve filmato che ci mostra Amaterasu in azione all'interno di entrambi i giochi di Capcom.

In una sequenza del filmato possiamo anche vedere che il giocatore è in controllo di Amaterasu all'interno di Monster Hunter Rise durante un combattimento. La lupa utilizza varie armi, come una spada e un disco per combattere con i vari mostri del gioco di caccia di Capcom.

Si tratta di un cross-over interessante che colpirà i giocatori di vecchia data, più che i giovanissimi. Diteci, cosa ne pensate di questa proposta di Capcom? Monster Hunter Rise x Okami vi intriga?

I giocatori sperano inoltre che Amaterasu di Okami arrivi anche in Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, che ha già venduto più di un milione di copie. Inoltre, il gioco ha ottenuto il miglior lancio di sempre per un jRPG su Steam.