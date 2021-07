Unreal Engine 5 su Xbox Series X: The Coalition mostra demo Apha Point e personaggi

Unreal Engine 5 è nelle mani di The Coalition ora, e il team di Gears of War ha iniziato a mostrare di cosa è capace con una prima demo chiamata Alpha Point, di cui è possibile vedere un frammento nel video riportato qui sopra, e con un filmato introduttivo sul rendering dei personaggi visibile sotto.

La demo Alpha Point di The Coalition è stata mostrata nei giorni scorsi alla GDC 2021, come abbiamo visto dai primi teaser, ed è sostanzialmente una dimostrazione tecnica dell'uso pratico di Unreal Engine 5, anche se ovviamente siamo ancora agli inizi, come spiegato dagli stessi sviluppatori.

Si tratta di strumenti ancora completamente nuovi anche per un team esperto negli engine di Epic Games come The Coalition, dunque un loro sfruttamento massimo potremo averlo soltanto nei prossimi anni, ma già da questi inizi si capisce il potenziale di questo nuovo motore grafico. In particolare, lo scopo di The Coalition era trovare punti di forza ed eventuali problemi nell'applicazione di Nanite e Lumen, oltre a vedere un primo impatto dell'utilizzo di queste tecnologie con gli hardware console, in particolare Xbox Series X e Series S, in questo caso.

C'è anche un video commentato da parte degli sviluppatori in cui viene spiegato in maniera più precisa in cosa Unreal Engine 5 differisce dalla precedente versione e quali strumenti mette a disposizione, anche se la questione va molto sul tecnico, ovviamente, ma potete comunque vedere il panel di presentazione riportato qui sotto.





Come riferito da The Coalition, la demo Alpha Point gira su Xbox Series X, attraverso l'early access di Unreal Engine 5, dunque in versione non definitiva, con luci, ombre e riflessi gestiti in tempo reale e con oltre 100 milioni di triangoli utilizzati. Tempo fa, l'insider Jeff Grubb aveva riferito che la demo tecnica di The Coalition potesse essere legata a un nuovo gioco, ma non ci sono informazioni ufficiali al riguardo.