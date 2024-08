Monster Hunter Wilds non ha armature legate al genere, potrete usare sia quelle maschili che quelle femminili

Una buona notizia per i fashion hunter

Per chi non lo sapesse, nei precedenti giochi ogni set aveva una variante maschile e una femminile, come nell'esempi qui sotto. Non c'era nessuna differenza in termini di statistiche e bonus, ma potevano differire in maniera più o meno netta in termini estetici, con alcuni giocatori che talvolta lamentavano che una determinata armatura in versione maschile era più bella di quella femminile e viceversa.

L'armatura del Rajan di Monster Hunter World: Iceborne in versione maschile e femminile

Il problema dunque ora è stato fondamentalmente eliminato alla radice, per la gioia dei "fashion hunter", un simpatico termine utilizzato per descrivere quei giocatori a cui piace curare l'outfit del proprio personaggio.

Vi ricordiamo che Monster Hunter Wilds sarà disponibile durante il corso del 2025 per PC, PS5 e Xbox Series X|S.