Moon Studios, il CEO parla dei motivi dietro la chiusura di Tango e Arkane Austin

"Vorrei dire a tutti quelli che mi hanno assillato per anni sul perché non abbiamo fatto in modo che Moon Studios venisse acquisita da un grosso publisher... be', ecco perché", ha scritto il CEO. "Ho vissuto negli anni '90 e ho visto cosa accadeva quando i piccoli team venivano acquisiti da Electronic Arts. Mai più!"

Thomas Mahler, CEO di Moon Studios , ha parlato dei possibili motivi dietro la chiusura di Tango Gameworks e Arkane Austin , illustrando il suo punto di vista sulla questione e ribadendo che è anche per questo genere di cose che non ha mai voluto che il suo team venisse acquisito.

I motivi

Dopodiché, tuttavia, Mahler ha fatto un ragionamento più dettagliato e comprensivo. "Lavoro in questo settore da abbastanza tempo da aver visto come si svolgono le cose da entrambe le parti, e onestamente non sono un fan della cultura della rabbia che abbiamo creato in questi giorni", ha scritto.

"Ascoltatemi per un attimo: so che non è di grande conforto per le persone che oggi hanno perso il lavoro, ma credo che la stampa debba stare molto attenta a come scrive i suoi articoli, soprattutto se non dispone di buone fonti o se non sa esattamente cosa sta succedendo. Siamo onesti, di solito non lo sa."

"Non dispongo di tutte le informazioni su ciò che si è verificato oggi in merito alla chiusura degli studi Microsoft e, anche se insultare i publisher nei vostri articoli vi farà assolutamente guadagnare click, è del tutto possibile e direi anche molto probabile che ci siano state delle trattative interne che spiegano ragionevolmente questa situazione."

"Raramente ho visto prendere decisioni di questa portata che non hanno assolutamente senso. Potrebbe benissimo essere che Microsoft abbia già avuto discussioni precedenti con questi studi e che si sia scelto di chiuderli per permettere loro di riformarsi in modo più efficiente, per poi stringere nuovamente accordi con le nuove imprese."

"Prendiamo ad esempio Tango Gameworks. Hanno appena realizzato l'eccellente Hi-Fi RUSH, che tutti hanno giustamente amato. Forse il modo per produrre più titoli del genere è che il team principale formi una nuova impresa in modo da potersi concentrare sulla produzione di questo tipo di giochi, ma non all'interno dell'organizzazione - probabilmente gonfiata - che avevano prima."

"Ovviamente sto solo facendo ipotesi e non ho informazioni interne, ma una cosa del genere mi sembra del tutto plausibile", ha continuato il CEO di Moon Studios, dicendo che invece i titoli delle varie testate in queste ore sono la fiera del 'publisher malvagio che chiude lo studio che ha creato un gioco di successo per pura avidità'.

"Tutti hanno amato Hi-Fi RUSH e ovviamente dietro c'è un grande potenziale. Le persone che hanno creato quel gioco potrebbero molto probabilmente sviluppare un altro titolo simile su scala più ampia, realizzando un prodotto ancora migliore e più complesso. Sono sicuro che molti editori sarebbero interessati a questa offerta perché - indovinate un po' - potrebbe far loro guadagnare un sacco di soldi."

"Pensate davvero che Microsoft sia completamente scema, felice di bruciare i ponti con sviluppatori di talento che potrebbero poi fare immediatamente accordi con la concorrenza? Voglio dire... può darsi che sia così, ma di solito questi accordi avvengono a un livello un po' più sofisticato. La vita reale è una partita a scacchi, non a dama, ragazzi."