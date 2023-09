Mortal Kombat 1, l''accolade trailer' celebra voti stellari e commenti della stampa

Lanciato con l'idea di un reboot della serie, come emerge anche dal particolare titolo adottato, Mortal Kombat 1 ha in gran parte colto nel segno, andando ad evolvere una meccanica di gioco ormai consolidata e apprezzata, senza stravolgere granché ma perfezionando la formula con alcune nuove introduzioni.

Warner Bros. e NetherRealm hanno pubblicato un nuovo trailer per Mortal Kombat 1 , che nella tradizione degli "accolade trailer " celebra i risultati ottenuti dal gioco sul fronte della critica, riportando i voti e i commenti della stampa specializzata.

Il rinato universo di Mortal Kombat

Mortal Kombat 1 mette in scena un universo "rinato", in seguito agli eventi del capitolo precedente. Il Fire God Liu Kang ha sostanzialmente ricreato l'intero universo di Mortal Kombat, portando in scena anche versioni inedite di personaggi iconici insieme ad altre versioni classiche.

Ovviamente, anche questo è destinato a vedere il proprio equilibrio rompersi con nuove minacce che si stagliano all'orizzonte. Giunge di nuovo il tempo del torneo mortale, secondo le tipiche regole cruente ed estreme della serie.

Per conoscere meglio questo nuovo capitolo vi rimandiamo alla nostra recensione di Mortal Kombat 1, gioco che porta con sé nuovi personaggi, nuove mosse e anche alcune nuove modalità di gioco interessanti. Al di là delle ottime valutazioni visibili nel trailer, bisogna anche riportare la polemica scaturita dalla versione Nintendo Switch che sembra decisamente lontana dagli standard imposti da PS5 e Xbox Series X|S.