PS5 + EA Sports FC 24: prenotazione in sconto disponibile su Amazon Italia

Tramite Amazon Italia è ora disponibile il preordine scontato per il bundle di PS5 Standard ed EA Sports FC 24. Il prezzo è 499.99€, ovvero ci sono 120€ di sconto. La data di uscita è il 29 settembre 2023. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo bundle è 619.99€. Il prezzo attuale è uno sconto ufficiale di Sony e non sarà possibile trovare il prodotto a un prezzo inferiore, perlomeno non tramite Amazon Italia o PlayStation Direct. In ogni caso, come sempre si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito e in caso di uno sconto prima della spedizione questo verrà applicato automaticamente al vostro ordine.

Il bundle include una PS5 standard, ovvero con lettore ottico, e una copia di EA Sports FC 24 in formato digitale che potrà essere riscattato tramite il PS Store (è necessario possedere un account e una connessione internet). Ovviamente la confezione include anche il controller DualSense, il cavo HDMI, il cavo di alimentazione AC e un cavo USB per la ricarica del controller.