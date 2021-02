Mortal Kombat, il film: trailer ufficiale italiano pubblicato da Warner Bros.

Il trailer ufficiale italiano del film di Mortal Kombat è stato pubblicato da Warner Bros., dopo il leak della versione russa comparsa alcune ore fa.

Il video, piuttosto coinvolgente e spettacolare, consente di farsi un'idea della nuova trasposizione cinematografica di Mortal Kombat dopo le prime foto rivelate da Entertainment Weekly.

Ebbene, sembra che le promesse del regista, Simon McQuoid, siano state mantenute: stando a queste sequenze, il film di Mortal Kombat includerà le Fatality e, in generale, sarà piuttosto violento.

Pare insomma che lo spirito del picchiaduro targato NetherRealm Studios verrà rispettato più che in passato, e ci aspettiamo di vedere anche parecchi easter egg dedicati ai fan di lunga data della serie.

La fotografia, i costumi e le coreografie sembrano all'altezza della situazione, e se la pellicola nella sua interezza rispetterà quanto proposto dal trailer, allora probabilmente ci troveremo di fronte a un'ottima trasposizione.

L'uscita del film di Mortal Kombat è fissata al 16 aprile sulla piattaforma digitale HBO Max, ma non è dato sapere quando e come la pellicola verrà distribuita anche in Italia.

In "Mortal Kombat", il campione di MMA Cole Young, abituato a farsi picchiare per soldi, è ignaro della sua eredità - e anche del perché l'Imperatore dell'Outworld Shang Tsung abbia mandato il suo guerriero migliore, Sub-Zero, e altri Cryomancer ultraterreni, per dargli la caccia.

Preoccupato per la sicurezza della sua famiglia, Cole parte alla ricerca di Sonya Blade responsabile della Jax, Maggiore delle Forze Speciali che porta anche lei sulla pelle lo stesso marchio del drago con cui Cole è nato.

Molto presto, si ritrova nel tempio di Lord Raiden, Antico Dio e Protettore di Earthrealm, che assicura riparo a tutti coloro che portano un marchio come il suo.

Qui, Cole si allena con guerrieri esperti come Liu Kang, Kung Lao e l'implacabile mercenario Kano, preparandosi a combattere con i più grandi campioni della Terra, contro i nemici dell'Outworld, in una battaglia in cui è in gioco il destino dell'universo.

Riuscirà Cole ad essere abbastanza motivato da scatenare il suo arcana-l'immenso potere custodito nella sua anima-in tempo non solo per salvare la sua famiglia, ma anche per sconfiggere Outworld una volta per tutte?