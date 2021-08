Motohiro Okubo, producer di Tekken 7 e Soulcalibur 6, lascia Bandai Namco

Motohiro Okubo, producer di Tekken 7, Soulcalibur 6 e PAC-MAN 99 per Bandai Namco, ha lasciato l'azienda per entrare a far parte di uno studio di Shibuya.