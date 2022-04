My Dress-Up Darling: il cosplay di Marin di Xenon_ne si mostra in costume

My Dress-Up Darling si conferma ancora come un nuovo fenomeno di massa tra le cosplayer, dimostrato in questo caso dal cosplay di Marin da parte di Xenon_ne, che in questo caso ci propone la protagonista in costume da bagno.

D'altra parte, trattandosi di una serie che parla proprio di cosplay, è come se fosse già predisposta a questo genere di reinterpretazioni, mettendo in scena una sorta di situazione paradossale: My Dress-Up Darling racconta infatti proprio di cosplay, in quanto la protagonista Marin è una ragazza appassionata di questo hobby, che riesce finalmente a coronare il suo sogno.

Si potrebbe dunque parlare di "meta" cosplay, visto che questi giocano proprio sul soggetto stesso della serie animata, cosa che genera una situazione alquanto curiosa. In questo caso, l'interpretazione di Xenon_ne, punta su una delle mise tipiche di Marin, che prima di indossare i vari vestiti si presenta con una sorta di costume da bagno alquanto succinto.

Marin è la protagonista di My Dress-Up Darling, una ragazza che diventa un'esperita di cosplay anche grazie al suo incontro con Wakana Gojo, un sarto di grande talento che la aiuterà a realizzare abiti di ogni foggia.