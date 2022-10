Need for Speed Unbound: prova gratis di 10 ore su EA Play e Xbox Game Pass Ultimate

Electronic Arts ha confermato che anche Need for Speed Unbound proporrà una prova gratis di 10 ore per gli abbonati a EA Play e Xbox Game Pass Ultimate, in linea con quanto accade con le maggiori produzioni del publisher, in anticipo di qualche giorno sulla data di uscita.

Presentato nella giornata di ieri con un trailer di annuncio, Need for Speed Unbound è il nuovo capitolo della serie di giochi di corse da parte di Electronic Arts, in arrivo il 2 dicembre 2022 su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Come era lecito aspettarsi, trattandosi di un gioco di punta del catalogo EA, potrà essere provato gratuitamente per 10 ore attraverso il trial offerto agli abbonati a EA Play, e di conseguenza anche a quelli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, visto che i due servizi su sottoscrizione sono collegati.



L'accesso a questa versione di prova avverrà con un certo anticipo rispetto a all'uscita del gioco: si potrà iniziare a provare Need for Speed Unbound dal 29 novembre 2022, dunque circa tre giorni prima dell'uscita fissata per la versione standard del gioco.

Come abbiamo visto, Need for Speed Unbound presenta un curioso stile che mischia un notevole realismo nella riproduzione di ambientazioni e auto ed elementi ed effetti invece più cartooneschi, riprendendo un po' lo stile dei graffiti che fa da filo conduttore per tutto il gioco. Per il resto, abbiamo visto anche risoluzione, frame rate, modalità e altri dettagli svelati dopo l'annuncio.