Negli Stati Uniti, PS5 Pro ha prodotto più ricavi di PS4 Pro nel mese di lancio

La discrepanza è dovuta probabilmente al prezzo di lancio , molto più alto per PS5 Pro (700 dollari) rispetto a PS4 Pro (399 dollari). Riportiamo i prezzi in dollari e non in euro perché stiamo parlando del mercato USA.

Come sta andando PlayStation 5 Pro dopo un mese di presenza sul mercato? Dai dati del mercato USA di novembre 2024, raccolti ed elaborati dalla compagnia Circana, è emerso un quadro ambivalente: da una parte ha prodotto più ricavi di quelli fatti da PlayStation 4 Pro in un periodo comparabile, dall'altro ha venduto meno unità.

Successo o no?

Il risultato è comunque vincente per Sony, almeno in termini di incassi, visto che PlayStation 5 Pro ha rappresentato il 19% delle vendite della famiglia di PlayStation 5 nel mese di novembre e il 28% degli incassi totali. Il dato rispetto a PlayStation 4 Pro è ancora più d'impatto, visto che a fronte del 12% di unità vendute in meno, ha prodotto il 50% di ricavi in più.

La scatola di PlayStation 5 Pro

Per il resto, PlayStation 5 è stata di nuovo la console più venduta del mese, sia per unità vendute che per ricavi, seguita da Nintendo Switch. In totale, a novembre in USA sono state vendute 2,4 milioni di unità hardware, con una crescita del 4% su base annua. Il dato annuale è però in peggioramento, visto che a fine novembre sono state vendute 9,4 milioni di unità, contro gli 11,8 milioni del 2023.

La spesa in accessori è aumentata del 4% su base annua, raggiungendo i 373 milioni di dollari. A trainare la crescita è stata una spesa superiore dell'8% sui controller. L'accessorio più venduto è stato il Dual Sense Wireless Controller Midnight Black, sia a livello mensile che annuale, con PlayStation Portal che rimane l'accessori che ha fatto meglio sia mensilmente, che annualmente a livello di ricavi.

Sempre Circana, ha svelato quali sono stati i videogiochi più venduti di novembre 2024 in USA.