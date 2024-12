NVIDIA ha presentato Jetson Orin Nano Super: il supercomputer con AI generativa

Prestazioni potenziate per l’AI generativa

Il Jetson Orin Nano Super offre un incremento di 1,7x nelle prestazioni di inferenza AI, rendendolo perfetto per lo sviluppo di chatbot LLM, agenti basati su AI e robot intelligenti. Il kit include un modulo Jetson Orin Nano 8GB e una scheda portante di riferimento, rendendo semplice la prototipazione di applicazioni edge AI. Grazie all'architettura GPU Ampere di NVIDIA e a un processore a sei core ARM, supporta molteplici pipeline AI simultanee e prestazioni di inferenza elevate, oltre alla gestione di fino a quattro videocamere con risoluzioni e frame rate superiori.

NVIDIA continua a rafforzare il suo ecosistema software con il supporto di strumenti come Isaac per la robotica, Metropolis per la visione AI e Holoscan per l'elaborazione di sensori. Inoltre, la piattaforma supporta modelli pre-addestrati personalizzabili tramite l'NVIDIA TAO Toolkit, mentre l'Omniverse Replicator accelera lo sviluppo attraverso la generazione di dati sintetici. La comunità Jetson, con risorse come il Jetson AI Lab, fornisce supporto ai nuovi sviluppatori, facilitando l'apprendimento e la creazione di progetti innovativi.