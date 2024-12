Disponibile Steam Replay 2024, che riepiloga il vostro anno da PCisti con tante statistiche

Tante statistiche

Dopo aver effettuato l'accesso a Steam Replay 2024, potrete scoprire a quanti giochi avete giocato, divisi tra giochi completi e demo e quanti Achievement avete sbloccato (di quanti giochi e quanti di questi sono rari). Vi sarà svelato se avete giocato più con mouse e tastiera o se con un controller e quali sono i tre giochi su cui avete passato più tempo, con il numero di sessione di gioco per ognuno.

Quindi vi saranno forniti alcuni confronti con i dati medi di tutti gli utenti della piattaforma. Ad esempio sappiate che la mediana di sblocco degli Achievement su Steam è di soli 13 e che gli utenti giocano in media circa 4 giochi ciascuno l'anno.

Quindi potrete vedere un grafico a torta che svela la percentuale dei giochi lanciati nel 2024, di quelli lanciati tra tra 1 e 7 anni fa e di quelli classici (più vecchi di 7 anni) che avete giocato. Come riportato da Steam, di media gli utenti della piattaforma dedicano solo il 15% del loro tempo alle nuove uscite, il 47% ai giochi recenti (1-7 anni) e il 37% ai giochi più vecchi.

Le statistiche sono comunque molte altre, come quella relativa ai mesi in cui avete giocato di più, quella sugli apparecchi che avete usato, quella sulle serie di titoli lanciati e così via. C'è anche una linea temporale che vi mostra a cosa avete giocato mese per mese.

Infine, arrivati a fondo pagina potrete vedere chi tra i vostri amici ha condiviso le sue statistiche. Naturalmente potete condividere anche le vostre. Stasera, anche Nintendo ha attivato la sua pagina di riepilogo.