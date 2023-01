Nintendo aumenterà la produzione di Switch nel 2023, per Bloomberg

Un report di Bloomberg afferma che Nintendo ha in programma di aumentare la produzione di Nintendo Switch durante il corso del prossimo anno fiscale, ovvero il periodo che va dal 1 aprile 2023 al 31 marzo 2024.

Il portale afferma che nell'anno fiscale corrente, in chiusura il 31 marzo, Nintendo ha distribuito circa 21 milioni di unità di Switch. Sebbene la società a novembre abbia abbassato le sue previsioni di vendita a 19 milioni di unità per via della carenza di componenti, ora ritiene di poter aumentare le produzione della sua console, anche se al momento non è chiaro di quanto.

"Nintendo ha detto ai fornitori e i partner per l'assemblaggio che intende produrre più unità di Switch nell'anno fiscale che inizierà ad aprile, ma non ha ancora comunicato un obiettivo preciso", recita il report.

Nintendo Switch OLED

Ricordiamo che a fine settembre Nintendo Switch ha raggiunto quota 114,33 milioni di unità vendute nel mondo. La domanda per la console è ancora forte, ma secondo gli analisti di mercato è prevedibile un calo fisiologico delle vendite. Il che sarebbe anche comprensibile, dato che è sul mercato sin dal 2017. Tuttavia stando alle fonti di Bloomberg, i piani dell'azienda per il prossimo anno fiscale dimostrano che Nintendo in realtà preveda almeno un'altra annata con i fiocchi per la sua console.

Durante il corso del 2023, un certo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom avrà un ruolo sicuramente importante nelle vendite della console. Inoltre la compagnia di Kyoto potrebbe avere in programma anche un possibile taglio di prezzo della console, per spingere quanto più possibile le vendite prima del debutto della sua prossima console, che secondo Nikkei dovrebbe arrivare nella seconda metà del 2024. Ma queste al momento sono solo delle supposizioni.