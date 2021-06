Nintendo Direct E3 2021, co-streaming proibito e Twitch si rifiuta di trasmetterlo

Fra pochi minuti comincerà il Nintendo Direct dell'E3 2021, ma l'azienda giapponese ha vietato il co-streaming dell'evento e Twitch, per tutta risposta, ha dichiarato che non lo trasmetterà per principio.

Il Nintendo Direct per l'E3 2021, seguito dalla Treehouse Live, non troverà dunque posto sulla celebre piattaforma streaming dedicata ai videogiocatori, mentre potrà essere seguito senza problemi su YouTube.

"Nintendo ha annunciato dal suo account ufficiale che non sarà consentito il co-streaming dell'evento di oggi, a differenza degli scorsi anni", ha scritto il profilo di Twitch in un post su Twitter per segnalare l'accaduto.

"Sebbene Twitch abbia ricevuto il permesso di trasmettere lo show, non lo trasmetteremo perché i vari creator non potranno effettuare il co-streaming."

Non si apre dunque nel migliore dei modi la partecipazione di Nintendo all'E3 2021, con un'imposizione che farà certamente discutere e che ha provocato una forte reazione da parte di Twitch.