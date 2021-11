Nintendo: il Grip di Hori permetterà di usare lo Split Pad Pro su PC e su Switch docked

Il Grip con i controller Slip Pad Pro ai lati

Hori ha annunciato l'arrivo di un supporto Grip per i controller Hori Split Pad Pro, che funzionerà su Switch e su PC. Come potete vedere dall'immagine qui sopra che si tratta di un supporto cablato sul quale è possibile montare le due parti del controller Pro di Hori.

L'Hori Split Pad Pro, già disponibile alla vendita in vari modelli, permette di usare Nintendo Switch (modello ibrido, non Lite) in modalità portatile, con una presa più salda. Si tratta di un ottimo accessorio ma non supporta Switch in formato dock. Il Grip aggira il problema e aggiunge anche altre funzioni, come un uscita per cuffie e pulsanti per alzare e abbassare il volume e disabilitare il microfono.

Ricordiamo che lo Split Pad Pro non supporta l'HD Rumble e i controlli di movimento, ma ha analogici e pulsati più grandi e comodi rispetto ai Joy-Con ufficiali: un vantaggio non da poco per chi ha mani grandi.

