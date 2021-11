Black Friday: le promozioni PS5 e PS4 di Sony svelate da un leak

Grazie ad alcune immagini postate su Twitter da un giocatore tedesco sono state svelate in anticipo le promozioni, o parte di esse, che Sony ha in programma per il Black Friday per i giocatori PS5 e PS4.

Gli scatti, come potrete notare nel tweet sottostante, immortalano del materiale promozionale da cui apprendiamo che le offerte del venerdì nero di Sony saranno disponibili dal 19 novembre fino al 29 novembre.

Tra i giochi che disponibili in sconto presso i rivenditori autorizzati troviamo alcune delle esclusive PS5 e PS4 più apprezzate dai giocatori, tra cui Gran Turismo Sport, Ghost of Tsushima, nonché Ratchet & Clank: Rift Apart e Death Stranding: Director's Cut per PS5.

Non poteva mancare poi un'offerta relativa all'abbonamento PlayStation Plus da 12 mesi, che in occasione del Black Friday sarà acquistabile con il 33% di sconto, per un totale di circa 40 euro.

Ci teniamo a precisare che trattandosi di un leak è da prendere con le pinze, in attesa di informazioni ufficiali. Inoltre non è escluso che Sony abbia in serbo anche altre promozioni. Ad esempio, molto probabilmente ci sarà anche una nuova vagonata di offerte anche nel PlayStation Store che si andranno aggiungere alle promozioni attive da oggi, che includono Yakuza 6 e Crash Bandicoot 4: It's About Time.