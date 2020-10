Nintendo: Reggie Fils-Aime inizia un'altra attività completamente diversa

Reggie Fils-Aime, l'ex-capo della divisione Nintendo of America, ha deciso di dedicarsi ad un'altra occupazione per riempire il suo tempo rimasto ampiamente libero da quanto è andato in pensione, entrando nella board of director di Brunswick, una compagnia che produce barche e motori per imbarcazioni.

Brunswick è responsabile della famosa serie di imbarcazioni Sea Ray e dei motori Mercury, tutte cose non c'entrano assolutamente nulla con i videogiochi ma che, a quanto pare, rientrano nelle passioni di una vita per Reggie Fils-Aime, il quale ha deciso di unire l'utile al dilettevole entrando nel consiglio d'amministrazione della compagnia.

Dopo aver annunciato l'abbandono del ruolo di CEO di Nintendo of America per andare in pensione a febbraio 2019, Fils-Aime è successivamente entrato nella board of director di GameStop nel marzo 2020 e successivamente anche in quello della compagnia di giocattoli Spin Master, rimanendo più o meno in ambiti simili a quelli che l'hanno reso celebre.

Il passaggio a Brunswick rappresenta dunque qualcosa di alquanto diverso da quanto fatto in carriera e dimostra come Fils-Aime sia un personaggio alquanto eclettico. "Essendo un executive di grande esperienza e rispetto, con il suo bagaglio di esperienze, iniziative e capacità nella tecnologia digitale Reggie sarà un'aggiunta di grande valore alla nostra board of director" ha affermato Brunswick in un comunicato ufficiale che accoglie l'ex-Nintendo tra gli amministratori.

D'altra parte, Reggie Fils-Aime ha avuto un ruolo chiave anche nella rivitalizzazione di compagnie varie come VH1, Pizza Hut e Procter & Gamble sempre in ruoli amministrativi di notevole importanza. Bisogna considerare, peraltro, che si tratta di una persona ancora relativamente giovane (59 anni) che evidentemente ha ancora molta voglia di occupare il proprio tempo in ambiti di alto profilo.

C'è anche da dire che il ruolo all'interno di questi consigli di amministrazione può essere piuttosto blando, richiedendo poche presenze e consentendo così a Reggie Fils-Aime di collaborare su più fronti contemporaneamente senza troppi problemi.