Nintendo Switch 2: indizi sull'uscita, mentre la compagnia nasconde i leak dalla causa FTC

Proseguono le voci sulla nuova console Nintendo, che viene identificata spesso come Nintendo Switch 2, considerando che alcuni indizi sull'uscita sembrano emersi da un grosso produttore di hardware cinese e la casa di Kyoto ha anche richiesto un ordine protettivo per nascondere le informazioni trapelate dal processo dell'FTC contro Microsoft per l'acquisizione di Activision Blizzard.

Partiamo dalla prima questione, che è più recente: un grosso produttore cinese specializzato in System on Chip (SoC), ovvero PixArt, ha indicato nel suo recente report finanziario di fine trimestre che una nuova console da parte di una compagnia giapponese di cui sono fornitori verrà lanciata nella prima parte del 2024.

PixArt è la compagnia responsabile dei sensori presenti all'interno dei JoyCon di Nintendo Switch e ha fornito anche materiali hardware per Wii e Wii U. È facile dunque pensare che la compagnia a cui si riferiscano sia Nintendo, dunque la nuova console in arrivo all'inizio del 2024 potrebbe essere proprio il successore di Nintendo Switch, ovvero Nintendo Switch 2 o come si chiamerà la nuova console.

Ovviamente siamo nell'ambito delle voci di corridoio, ma l'informazione è piuttosto interessante, sebbene derivante da una traduzione dal cinese e dunque passibile di distorsioni.