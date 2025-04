Nintendo Switch 3 è già al centro di rumor e vengono da una fonte credibile: pare presto ma è così

Cosa è stato detto su Nintendo Switch 3

Esatto, stanno già circolando dei rumor su Nintendo Switch 3. Potrebbe sembrare un po' presto (lo è, per noi) ma le voci di corridoio non si fermano mai e guardano al futuro.

John Vinh, analista senior di KeyBanc Capital Markets, ha condiviso una breve notizia sulla possibilità che Intel si sia assicurata un contratto per lavorare sulla prossima console Nintendo.

"Crediamo che [Intel] si sia aggiudicata lo sviluppo del socket videoludico della GPU per Nintendo Switch 3 con 18A", ha dichiarato Vinh, riferendosi alla tanto rinomata produzione di semiconduttori 18A dell'azienda.

Secondo il direttore dell'Intel Story Lab, Krista Vasquez, il processo di produzione di chip Intel 18A combina transistor innovativi con un'architettura all'avanguardia nel settore per fornire "salti di qualità in termini di prestazioni, densità ed efficienza energetica" e "aprire la strada a continui progressi futuri". Sono tutte belle parole, ovviamente, ma dovremo vedere in futuro a cosa porteranno.

Ripetiamo inoltre che si tratta di un rumor. Non è detto che Intel abbia veramente un contratto con Nintendo. Inoltre, non è detto che la prossima console (e intendiamo prossima prossima) della grande N sia un terzo modello di Switch.

Vi segnaliamo anche che un fan di Nintendo Switch 2 è in fila fuori dal negozio ufficiale e ci vuole rimanere per due mesi. Speriamo non decida di rimanere direttamente in coda per Switch 3.