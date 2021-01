Nintendo Switch: l'88% delle console soffre di drift, la BEUC fa un esposto in Europa

Secondo un'indagine della BEUC, un gruppo che riunisce 44 organizzazioni indipendenti dei consumatori europei, l'88% dei Nintendo Switch soffre di drift. Il Bureau Européen des Unions de Consommateurs, infatti, dice di aver ricevuto oltre 25mila reclami da parte dei consumatori europei provenienti da Francia, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Italia, Norvegia, Slovacchia, Slovenia e Grecia. Per questo presenterà un esposto alla Commessione Europea, cosicché possa organizzarsi in concerto con gli stati per far prevalere i diritti dei consumatori.

Il problema del drifting di Nintendo Switch è, purtroppo, noto. In molti, infatti, hanno notato che dopo poco tempo lo stick analogico dei JoyCon comincia a impartire dei comandi non voluti, anche da fermo, rendendo spesso inutilizzabile la periferica. Nintendo ha sempre negato il problema, ma secondo la BEUC ben l'88% di tutti coloro che possiedono la console hanno riscontrato questo difetto entro i due anni dall'acquisto.

Sempre secondo l'associazione, quindi, si tratta di obsolescenza programmata, senza considerare che Nintendo non ha mai riconosciuto pubblicamente e reso noto questo genere di problema, una cosa che potrebbe andare in conflitto con le informazioni da dare al consumatore per la Unfair Commercial Practices Directive.

A questo punto la palla passa alla Commissione Europea che dovrà decidere se e come procedere nei confronti della grande N per tutelare i consumatori.