Nintendo Switch è la console più venduta del 2022 negli USA, PS5 è prima per ricavi

Matt Piscatella ha condiviso gli ultimi dati di NPD per il mercato videoludico statunitense. Da questi apprendiamo che Nintendo Switch è stata la console più venduta lo scorso dicembre e nel 2022 in generale, mentre PS5 è prima quanto a ricavi complessivi in entrambi i casi.

Nello specifico, sia per dicembre che per tutto il 2022, in base al numero di console acquistate, Switch è primo, seguito da PS5, con Xbox Series X|S terze. Mentre in base ai ricavi la console di Sony è prima, seguita da quelle Nintendo e Microsoft, rispettivamente al secondo e terzo posto.

Chiaramente PS5 è prima nella classifica dei ricavi per via del prezzo di vendita maggiore rispetto Switch. Nel 2021 invece la console Nintendo primeggiava negli USA sia per ricavi che per unità vendute.

Sempre dai dati condivisi da Piscatella apprendiamo che i ricavi complessivi del mercato videoludico nel 2022 sono stati di 56,6 miliardi di dollari, il 5% in meno rispetto al 2021. Tra le cause di questo calo vengono menzionate le scorte limitate delle console, un numero di giochi premium inferiore e altri fattori macroeconomici.

Ieri invece abbiamo visto la classifica dei giochi più venduti nel 2022 negli USA, che vedono al primo posto Call of Duty: Modern Warfare 2.